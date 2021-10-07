الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لدعم مصر سياحيا.. الغردقة تستعد لمهرجان سباحة الفراعنة الدولي للمياه المفتوحة

مهرجان سباحة الفراعنة
مهرجان سباحة الفراعنة

يستعد السباح خالد شلبي، البطل المصري  أول من عبر المانش بذراع واحد عام 1983  لإطلاق مهرجان سباحة الفراعنة الدولي  للمياه المفتوحة و ذوى الهمم في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة سلسلة الـ  1000 سباح، في الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 4  نوفمبر المقبل، لجذب وتنشيط السياحة الرياضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب و الرياضة، و اللواء  عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،  و الاتحاد المصرى للسباحة  بالاشتراك مع اكبر هيئة دولية لسباحة المياه المفتوحة "Global Swim Series" في كندا.

المهرجان يهدف لتسليط الضوء على مصر كمقصد سياحي آمن و متنوع

وقال السباح خالد شلبي، إن المشاركة في  المهرجان، عبر سلسلة من 1000 سباح من جميع أنحاء العالم علي عدة مراحل، بهدف إلى تسليط الضوء على مصر كمقصد سياحي آمن و متنوع يتمتع ببنية سياحية قوية و شمس مشرقة و جو دافئ و شواطئ خلابة.

واوضح "شلبي"، ان المهرجان يهدف الى تنوع المنتج السياحي لتغيير جنسية و نوعية السائح القادم إلى مصر و لفتح أسواق جديدة و دعم السياحة الرياضية، و خاصة لذوى الهمم .  

ونوه إلى حضور وزير الشباب و الرياضة، و وزيرة التضامن الاجتماعي، و محافظ البحر الأحمر، و رئيس الاتحاد المصري للسباحة، بالاضافة الى شخصيات عامة و هامة أخرى كما تأكد اشتراك أساطير في مجال السباحة  ديانا نياد، بطلة أمريكية و صحفية و كاتبة عملاقة، و ايرين فإن در آلن، قاهرة الجليد و نجحت في عبور بحر المانش العظيم ذهابا و اياباً 1983.

جدير بالذكر أن السباح  خالد شلبى هو قاهر المانش بذراع واحدة عام 1983، في زمن قدره 16 ساعة و 20 دقيقة، كما استطاع السباحة  لمدة 24 ساعة متواصلة في هولندا لجمع تبرعات لصالح ابحاث السرطان  في عام 1984.

السباح خالد شلبي أول من عبر المانش بذراع واحد مهرجان سباحة الفراعنة مدينة الغردقة

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وائل لطفي

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