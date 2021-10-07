الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوزبكستان تُطعٌم أكثر من 87 ألف طفل ضد كورونا

طفل
طفل

أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان اليوم الخميس تطعيم 87 ألفا و710 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بلقاح شركة فايزر العالمية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن حملة التطعيم الطوعي للأطفال فوق 12 عامًا ضد الإصابة بكورونا بدأت في البلاد منذ 28 سبتمبر الماضي، مع الإشارة إلى أن نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا أثبتت فعاليتها العالية وسلامتها لهذا اللقاح، حتى أوصت منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال الأكبر سنًا من 12 عامًا بلقاح فايزر.

وأضافت الوزارة أن 3138 وحدة تطعيم و862 فريقًا طبيًا يعملون في جميع أنحاء البلاد لتحصين السكان، مشيرة إلى أن الحكومة الأوزبكية استوردت حتى الآن مليونًا و200 ألف جرعة من لقاحات شركتي فايزر/بيونتيك.

طشقند كوفيد-19 اوزبكستان تطعيم-فايزر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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