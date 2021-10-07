التفاصيل الكاملة لسرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس عاملي تنظيف حمامات سباحة ووالدة أحدهما وزوجة الآخر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة فيلا ابنة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الكائنة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وعرضت النيابة المسروقات على مالكتها والتي أقرت أنها هي التي تم الاستيلاء عليها من فيلتها ونجحت المباحث في إعادتها بعد بيع المتهمين لها.

لغز سرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف لغز سرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط بأكتوبر حيث تبين أن عاملي تنظيف حمامات سباحة وراء سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية.

تلقت الأجهزة الامنية بالجيزة بلاغا من ابنة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط باكتشافها سرقة فيلتها بكومبوند بنطاق دائرة قسم أول أكتوبر، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

وتبين من التحريات التي أجراها فريق البحث بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث أن عاملي تنظيف حمامات سباحة وراء التسلل الى الفيلا والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وأضافت التحريات بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث اكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر ان المتهم ومساعده استغلا سفر أسرة ابنة الوزيرة وخلو الفيلا وتسللا عبر شرفة باب ألوميتال مطلة على الحديقة وصعدا إلى غرفة النوم وتمكنا من سرقة ساعتين ومشغولات ذهبية وأخرى ثمينة وفرا هاربين بعد إعادة باب الشرفة لوضعه الطبيعي.

وشرحت التحريات أن المتهمين عقدا جلسة مع زوجة الأول ووالدة الثاني للتصرف في المسروقات لخشية بيعها والشك في أمرهما فتولت المتهمتان الأخيرتين بيعها.

نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم اسلام المهداوي رئيس مباحث اكتوبر اول في إلقاء القبض على المتهمين كما ألقي القبض على والدة متهم وزوجة المتهم الآخر لاشتراكهما في بيع المسروقات وأرشدا عنها واعادة الاجهزة الامنية كافة المسروقات.