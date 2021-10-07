الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار الذهب وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

الذهب
الذهب

استقر الذهب اليوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية، والتي سيسمح تحسنها لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالبدء في تقليص التحفيز، وهي خطوة توقع
أحد المحللين أنها قد تهبط بأسعار المعدن إلى 1725 دولارا.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية التي سجل فيها 1763 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1764.10 دولار للأوقية.
واستقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في عام، مدعوما بمخاوف التضخم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ تصرفا عاجلا نحو إعادة السياسة لطبيعتها، وهو ما حال أيضا دون ارتفاع الذهب.

يجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت "البنوك المركزية في وضع محفوف بالمخاطر، إذ تتابع التضخم وهو يواصل الارتفاع... تشير التجارب السابقة إلى أن هذا جيد بالنسبة للذهب، لكن الأمر لا يسير بهذه الطريقة في بيئة تبدأ فيها البنوك المركزية في التحول إلى رفع أسعار الفائدة".
ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية غدا الجمعة تحسنا في سوق العمل، وهو ما من المرجح أن يدفع البنك المركزي إلى البدء في تقليص دعم الاقتصاد المرتبط بالجائحة قبل نهاية العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.73 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.69 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1906.18 دولار.

وقد هبطت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ استفاد الدولار من تراجع الإقبال المخاطرة، ومن المرجح أن يشهد المعدن تعاملات متقلبة في الفترة التي تسبق صدور أرقام الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، والتي قد يكون لها تأثير على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض التحفيز.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1758.27 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى 1770.41 دولار أمس الإثنين، وهو أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر. 

الاونصة الوظائف الأمريكية أسعار المعدن الذهب أسعار الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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