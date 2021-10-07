الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامي» يدين هجوم الحوثي على مطار أبها

الدكتور يوسف بن أحمد
الدكتور يوسف بن أحمد

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي مجددًا بطائرة مسيرة مفخخة، مؤكدة أنه "جريمة حرب".

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي.

وأكد أن "تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها السعودية للتعامل مع ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا العثيمين المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيات الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

منظمة التعاون الإسلامي الحوثي مطار أبها جريمة حرب الحوثي الإرهابية

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