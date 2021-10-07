«أكتوبر النصر» يكسو تويتر لليوم الثاني: يا محروسة بسيف شاطر

تصدر هاشتاج "العبور إلى المستقبل" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنا مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر المجيد بالذكرى الـ48 وتفاعل معه المغردون معبرين عن حبهم للجيش المصري وانتمائهم للوطن.

وترصد "الدستور" كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج ⁧‫#العبور-إلى-المستقبل.

وعلقت يارة محمد، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بـ"تويتر" قائلة: "الرئيس السيسي لن يترك الأرض التي يمكن تطويرها في سيناء بدون تنمية، وهذا حق سيناء وأهلها، سواء كانت الزراعة أو السياحة، يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليكي أمين ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين".

"للمصري فرحتان فرحة بطرد العدوان وفرحة بطرد الإخوان"، بتلك الكلمات عبر محمد سامي⁧‫، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية بـ"تويتر".

قالت ندى ياسر أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بـ"تويتر": "هذا هو ⁧‫العبور إلى المستقبل‬، لقاء الرئيس السيسي برمز من رموز حرب أكتوبر الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ولقاء الماضي بالحاضر ، لقاء الجد مع الابن، لقاء المنتصر بالماضي والمنتصر بالحاضر، تحيا مصر دائما وأبدا".

"يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليكي أمين ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين"، لم يجد أمير أسمى من تلك الكلمات ليعبر بها عن حبه لوطنه واحتفاله بنصر أكتوبر.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، بالندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر ما زالت تقدم شهداء سواء ضباط أو ضباط صف أو جنود حتى يتم التخلص تماما من الإرهاب، مشددا على أن الشر مهما كانت قدرته لا يستطيع أبدا أن يهزم الخير، وهذه سنة الله في الوجود، وقال الرئيس السيسي إن "الشر استنثاء، والخير هو القاعدة، والاستثناء لا يهزم القاعدة أبدا".

وأشاد الرئيس السيسي بالدور الذي لعبه أهل سيناء أثناء الاحتلال، موجها حديثه لهم بالقول "أنتم كان لكم دور دائما كجزء من شعب مصر ، وانتم مصريون قبل 1967 وبعد 1967 وقبل وبعد 1973 وحتى الآن "، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في وقت من الأوقات “لم تستطع عمل الواجب معكم ..لكننا نحاول أن نشكركم ونرد جميل أهل سيناء علينا جميعا بالبناء والتنمية والتعمير”.