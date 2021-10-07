مصر في معرض «باريس السياحي».. معبد فرعوني يجذب أنظار الجميع (صور)

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اتخذ الجناح المصري المُشارك في معرض “IFTM TOP RESA” السياحي الدولي المقام فى العاصمة الفرنسية باريس، في دورته الأربعين والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري، الطابع الفرعوني في تصميمه، حيث صُمم على شكل معبد، وزين من الخارج على صور مضيئة متنوعة عن مصر تعبر عن الحياة والجمال والتنوع الذي يتمتع بهاالمقصد السياحي المصري، وإبراز لقطات تجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والأماكن الأثرية المختلفة.

ويضم الجناح مجموعة من شاشات العرض الكبيرة التي يتم من خلالها عرض مجموعة من الأفلام المختلفة منها عن الافتتاحات الأثرية الأخيرة وبعض الأفلام التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في إطار حملاتها الترويجية، كما يوجد هولوجرام لقناع الملك الشاب توت عنخ أمون وكرسي العرش الخاص به، في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير، ويوجد بالجناح المصري داخل مبنى المعبد حجرة لكبار الزوارVIP، وفي مقدمته مكتب للاستعلامات.

وحظي الجناح المصري المشارك في المعرض بإقبال واهتمام كبير من الزائرين وممثلي شركات السياحة الفرنسية المشاركة في المعرض.

ويُعد المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA أكبر معرض للسياحة والسفر في فرنسا، حيث يُعقد سنوياً منذ عام 1978، بمشاركة المسئولين عن القطاع السياحي من مختلف دول العالم باعتباره واحد من أهم الفعاليات الدولية بمجال صناعة السياحة، ويستهدف المتخصصين في مجال السياحة من منظمي رحلات وفنادق وشركات طيران.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، أكد أهمية المشاركة في معرض IFTM TOP RESA حيث يعد أكبر وأهم المعارض المهنية السياحية التي تُقام سنوياً في فرنسا ولا سيما في ظل تزايد الإقبال عليه وزيادة أعداد المهنيين المشاركين من جميع المقاصد السياحية حول العالم.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة ستعطى فرصة جيدة لعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية والمهنية مع الجانب الفرنسي والتواصل بصورةأكبر مع شركاء المهنة في قطاع السياحة والسفر في فرنسا وحول العالم، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الإعلامية.

وأشار ممثلي الشركات السياحية في الجناح المصري، إلى أن هناك طلب متزايد على الإنتاجيات المصرية من جانب السائحين الفرنسيين لزيارة مصر والاستمتاع بالأماكن والأنماط السياحية المتنوعة بها، معربين عن ثقتهم في استعادة مصر لمكانتها كواحدة من أهم المقاصدالسياحية للفرنسيين.

وأضاف الدكتور خالد العناني مع مجموعة من العارضين المصريين المشاركين، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحيةالوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الفرنسي بصفة خاصة ولا سيما من خلال الترويج بصورة أكبر لمنتج السياحة الثقافية مع منتج السياحة الشاطئية باعتبارهم منتج سياحي متكامل تنفرد به مصر.

وعقب تفقده اليوم للجناح المصري المشارك في المعرض، التقى العناني داخل الجناح المصري، عدداً من كبار منظمي الرحلات في السوق الفرنسي لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق.

صور من المعرض

صور من المعرض

صور من المعرض