وفد البرلمان العربي في روما للمشاركة في «تحضيري مؤتمر تغير المناخ»

يتوجه وفد من أعضاء البرلمان العربي إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الاجتماع البرلماني التحضيري للمؤتمر 26 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والذي يُعقد يومي 8 و9 أكتوبر الجاري 2021م، ويرأسه النائب عبد الكريم الدوغمي ويضم كل من النائب عبد الكريم قريشي، والنائب علي بن ناصر المحروقي، والنائب علي الخلايلة.

وتناقش الاجتماعات التي تأتي بمشاركة دولية واسعة، الطموحات العالمية لمواجهة تغير المناخ، فضلاً عن تطوير الحلول اللازمة من أجل مواجهة والتعامل مع الأضرار التي التي تنجم عن تغير المناخ في أكثر البلدان تأثراً، كما تناقش الاجتماعات الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ومن المقرر أن ُتُعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2021 في غلاسكو- اسكتلندا، ويشكل المؤتمر جزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهذا المؤتمر هو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ستعقد في نوفمبر المقبل في غلاسكو ببريطانيا.

وسيُعقَد حوار عن الغذاء من المزرعة حتى تناوله ضمن الفعاليات الجانبية للدورة، وتهدف الدورة إلى جمع ممثلي المجتمعات الزراعية والمدن والولايات والمناطق المختلفة لتهيئة حيز لإجراء حوار بنَّاء عن الغذاء وتغير المناخ، وتحسين الفهم المتبادل لطموحات وظروف الآخرين، وبناء روابط وشراكات جديدة‘ وتُبذَل أيضاً جهود لإصدار إعلان رفيع المستوى بشأن الحاجة إلى سياسات غذائية متكاملة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية.

وفي السياق استهلت أعمال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2021، أمس الأربعاء، أول ملتقياتها الحوارية بالجلسة النقاشية «الطريق إلى الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، وتحدث خلالها كل من أمينات شونا، وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف، ومولوين جوزيف، وزير الصحة والبيئة في أنتيجوا وبربودا، ومرثا ديلجادو، نائبة وزير الشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان في المكسيك؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعويس سرمد، مساعد الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.