الجمعة.. العرض الأول لمسرحية «ديوك الحاج نعمان» على مسرح مكتبة مصر الجديدة

تستضيف جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، العرض المسرحي"ديوك الحاج نعمان"، يقدمها فريق المسرح الحر - مسرح العرب ، الذي أسسه الفنان والمخرج والمؤلف الشاب ياسين رياض ويضم مجموعة متميزة من الشباب، ويعد ستارة مسرحية تُرفع على فضاءات من الإبداع والتميز، لتبقى رافداً للعديد من الأفكار في المسرح طوال العام.

و ينطلق العرض من خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة في الساعة السادسة مساء غدا الجمعة بحضور نجوم المسرح القومي ، والصحفيين والاعلاميين واعضاء مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة .

ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، قال أن من أهمية رسالة المسرح، أنه ظل شاهداً على حياة الناس وتفاصيل عيشهم اليومي ، فهو المعبر عن التطلعات والآمال والأحلام، وعن تطور المجتمع، ناهيك عن دوره في تثقيف الشعوب، إلى جانب الترفيه والمتعة .

- الجمعية حريصة على تبني المواهب الشابة في الساحة المسرحية

وأشار "حلمي" الى أن استضافة العرض المسرحى " ديوك الحاج نعمان " يأتى انطلاقا من حرص الجمعية على تبني المواهب الشابة في الساحة المسرحية وتنمية قدراتها وإمكاناتها، مؤكدا على أن هذه المناسبة فرصة احتضان الجمعية للمسرح الشبابى الذي يعبر عن هوية المجتمع وهمومه وقضاياه .

وتدور أحداث الرواية عن الحاج نعمان الراجل الظالم لكل من حوله، ويسكن الحاج نعمان في منزلة بعزبة نعمان وسميت باسم نعمان لأن اول من سكنها عائلة نعمان وكان لهم النصيب الأكبر من الأراضي داخل العزبة وهم من يحكمون ويتحكمون في الفلاحين وكلمتهم الأولى والأخيرة على مر العصور ، وكل من حكموا من عائلة نعمان كانوا أصحاب حق ولم يرضو ابدا بالظلم لأهل العزبة وكانت العزبة تعيش في هدوء وسلام وتعم عليهم جميع الخيرات إلى أن جاء الحكم ليد الظالم نعمان ، نعمان لم يعرف للحق باب أو للضمير طريقا نفسه ثم نفسه ومن مفارقات الظلم البين لم ينسى ايضا ظلمه إلى اخوته الاتنين وهم جابر وسعد بأخذ ورثهم ففي أحداث الرواية ترى أن نعمان همه الأكبر اخذ وتحويل الرقعة الزراعية إلى مدينة ملاهي ضخمة .

- الأمسية الفنية ستهتم بجانب توثيقي لتاريخ المسرح المصري

من جانبها قالت سهام الجوهرى ، نائب رئيس الجمعية أن الأمسية الفنية ستهتم بجانب توثيقي لتاريخ المسرح المصري من خلال الاحتفاء بمن ساهموا في وضع اللبنة الأولى له ، في الكتابة والإخراج والتمثيل وكذلك من احتضن الشباب والطاقات الإبداعية التي أثرت المسرح المصرى على مدى قرن تقريبا

وتابعت أنه سوف يشهد الأمسية الفنية ابناء بعض فنانى المسرح المصرى ممن اثروا الحياة الفنية بالعديد من الاعمال المسرحية المتميزة ، في رحلة يسافر فيها الجمهور عبر الزمن، ليتعرفوا إلى الكثير من التفاصيل التاريخية، ويطّلعوا على منجزات قيّمة حققها عدد من الشخصيات الخالدة، وتتيح المجال أمام الحضور من مختلف الأعمار ليستمتعوا بهذه الجولة الساحرة التي تعرّف بالعديد من الشخصيات المؤثرة.

ومن المقرر حضور أبناء الفنانين الرواد لاستلام شهادات تكريم ابائهم ، من بينهم اسم الموسيقار الكبير علي إسماعيل والفنان القدير إبراهيم الشامي، و شريفة ماهر، ونعيم عيسي، والمستشار ماضي توفيق الدقن لدورة البارز في حفظ التراث كونه رئيس جمعية أبناء فناني مصر

كما يتم أيضا تكريم الفنان محمد عبدالواحد، وفنانة البيت الفني للمسرح الفنانة عبير الطوخي ، والإعلامي علاء الدين جلال ، ومفاجاة العرض اهداء لروح الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، حيث قام المخرج والفنان ياسين رياض باخذ مشاهد من فيلم الكيت كات وعرضها لفريق مسرح العرب، بأداء تمثيلي حي ويلعب ياسين رياض دور الشيخ حسني الذى جسده الفنان القدير محمود عبدالعزيز .

وقالت ايمان مهدى ، مديرة مكتبة مصر الجديدة، أن مؤسس الفرقة قرر اطلاق اسم إحدى القامات الكبيرة من فنانى الزمن الجميل على كل عرض من مسرحياته بهدف احياء التراث والمدارس الفنية الكبيره مثل فرقة عزيز عيد والريحاني وفرقة رمسيس والكسار وفاطمه رشدي فهو يعيش وينتمي لهذا الفكر الذي انار الفن المصري ، ومؤخرا اطلق اسم الفنان الراحل القدير حسن البارودى على مسرحيته الجديدة " ديوك الحاج نعمان ".

يذكر ان ياسين رياض انشأ فريق المسرح في 6 اكتوبر 2016 وكانت باكورة اعمالة روايه لعلكم تتذكرون ثم رواية قطايف افندي1 وقطايف افندي 2، ثم رواية ايوب في زمن الضياع، ثم رواية حسن ونميمة وعرضت مرتين والان رواية ديوك الحاج نعمان .