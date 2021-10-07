نيو ساوث ويلز الأسترالية تعتزم بدء رفع إغلاق كورونا

اعتبارا من الإثنين

أعطت حكومة نيو ساوث ويلز، اليوم الخميس، رسميا إشارة البدء في رفع القيود المفروضة ضمن الإغلاق الصحي، بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد أن تجاوزت الولاية الأسترالية عتبة الـ 70% من السكان الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وأكد رئيس وزراء الولاية الجديد دومينيك بيروتيت، اليوم، أن الهدف قد تحقق في اليوم السابق، حيث أعلن عن تعديلات على خارطة الطريق التي وضعتها رئيسة وزراء الولاية السابقة جلاديس بيريجيكليان.



وابتداءً من يوم الإثنين سيسمح لسكان سيدني الكبرى الذين تم تطعيمهم بالكامل، والذين يخضعون لأوامر البقاء في منازلهم منذ أواخر يونيو فى محاولة لمكافحة تفشى كورونا، بالتجمع في الأماكن المفتوحة في مجموعات تصل إلى 30 شخصا والسماح بما يصل إلى 10 زوار لمنازلهم.



وقامت الولاية بتطعيم أكثر من 70% من سكانها المؤهلين تطعيما كاملا، وتلقى أكثر من 89% منهم جرعة واحدة، وتم تطعيم ما يقل قليلا عن 60% من السكان على الصعيد الوطني.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.