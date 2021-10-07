تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ابتداءً من اليوم الخميس 7 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام، حيث توقع خبراء الأرصاد استقرار درجات الحرارة بالتزامن مع فصل الخريف في محافظات مصر.

وبحسب توقعات الخبراء بهيئة الأرصاد الجوية، تشهد خلال الأيام المقبلة ابتداءً من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل ثباتًا في درجات الحرارة على القاهرةً الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا، بينما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدل الحرارة.

في الوقت نفسه تقل درجات الحرارة تدريجيا على جميع الأنحاء، وتشهد الأيام المقبلة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة في مختلف المحافظات، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا نهارا وتميل للبرودة ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي بيان درجة الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات:

تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٠ والصغرى ٢٠

الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى ٣٠ الصغرى ٢٠

الأقصر: درجة الحرارة العظمى ٣٤ الصغرى ٢٣

أسوان: درجة الحرارة العظمى ٣٥ الصغرى ٢٢

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى اليوم ٢٧ والصغرى ٢٠

مطروح: درجة الحرارة العظمى ٢٦ الصغرى ٢٢

قنا: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٠ الصغرى ٢٢

السويس: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٠ الصغرى ٢٢

مدينة سيوة: درجة الحرارة العظمى اليوم ٢٨ الصغرى ٢٠

السواحل الغربية: درجة الحرارة العظمى ٣٠ والصغرى ٢٠

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى ٣٠ والصغرى ٢٥

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجات الحرارة العظمى ٢٨ والصغرى ٢٣

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٢ الصغرى ٢٥

البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٢ الصغرى ٢٥

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٥ والصغرى ٢٢

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣١ والصغرى ٢٠



الشبورة

وتشهد الطرق السريعة والزراعية التي تربط من وإلى القاهرة شبورة مائية صباحا كذلك الوجه القبلي والسواحل الشمالية مع فرصة لسقوط أمطار السبت علي السواحل الغربية.

الرطوبةً

وكشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبرى درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٦٠ والصغرى إلى ٣٠، بينماالسواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمى إلى ٦٠ والصغرى ٤٥، ويشهد شمال الصعيد العظمى ٥٠ والصغرى ٢٥ بينما جنوب الصعيد ٣٠ العظمى و١٥ للصغرى.