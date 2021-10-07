لليوم الثانى.. استمرار القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى 6 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار عمل القوافل طبية التي تم إطلاقها أمس الأربعاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، اليوم الثاني على التوالي الموافق 7 أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه التخصصات تشمل النساء والولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال و الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية و خدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه القوافل سوف تكون في محافظات " أسوان - دمياط - مطروح - المنوفية - البحيرة - جنوب سيناء ".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ181 ألفًا و505 مواطنين، من خلال 157 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1375 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 30 ألفًا و425 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 40 ألفًا و863 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

ولفت إلى تحويل 2233 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.