المكسيك تعيد عشرات المهاجرين من هايتى إلى وطنهم

أعادت المكسيك مجموعة أخرى من المهاجرين من هايتي إلى وطنهم، على متن طائرة تقل 129 راكبًا متوجهة إلى بورت-أو-برنس.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن المكسيك لم تحدد ما إذا كان جميع الأفراد قد عادوا طواعية من عدمه إلى هايتي، مشيرة إلى أنه يبدو أن بعضاً ممن كانوا على الطائرة أجبروا على العودة لبلادهم.

وأضافت الشبكة أن رجال الشرطة والحرس الوطني وموظفو الهجرة في المكسيك قد رافقوا المهاجرين حتى المدرج المؤدي إلى الطائرة ضماناً لرحيلهم.

يُشار إلى أن حوالي 15 ألف مهاجر أغلبهم من هايتي قد تجمعوا في وقت سابق الشهر الجاري على الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أوقفت سلطات كوبا وجزر البهاما المئات من المهاجرين من هايتي المتجهين بحرا إلى الولايات المتحدة، وأكدت عزمها إعادتهم إلى هايتي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت قوات الدفاع الملكية البهامية أنها نشرت زوارقها في جنوب شرقي البلاد لحمايتها من تدفق المهاجرين، وإن تلك الزوارق قامت بتوقيف نحو ألف مهاجر خلال الأيام الـ 10 الأخيرة.

وحثت سلطات البهاما الجميع على الامتناع عن مثل هذه الرحلات الخطيرة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكوبية أن العديد من القوارب وصلت إلى المناطق الشرقية والوسطى من كوبا، وعلى متنها المهاجرون من هايتي المتجهون إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكد البلدان أنهما سيقومان بترحيل المهاجرين إلى بلادهم.

وكان نحو 30 ألفا من المهاجرين من هايتي، أفقر دولة في الأمريكتين التي تواجه أزمات اقتصادية وأمنية وإنسانية حادة، قد وصلوا إلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، وقد تم ترحيل 5 آلاف منهم إلى هايتي.

وعلى صعيد آخر، أفاد مسؤولون في الحكومة البنمية بأن حوالي 4000 مهاجر، معظمهم من هايتي، قد مروا عبر بنما على الحدود الكولومبية وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وقال مصدر في حكومة بنما -رفض الكشف عن هويته: إن المهاجرين سافروا إلى محطات استقبال المهاجرين في دارين وشيريكي، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف أن معظم المهاجرين من هايتي، وهناك بعض الأشخاص من كوبا وأماكن أخرى هم أيضًا جزء من المجموعة.