ننشر خريطة عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى اليوم

ضمن عروض الدورة الــ 14 للمهرجان القومي للمسرح المصري ــ دورة الكاتب المسرحي المصري، تستقبل قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة في العتبة، في السادسة من مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي "حنة هنا". العرض من إنتاج مسرح الغد ومن تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.

ويشارك في بطولة العمل المسرحي "جنة هنا" كل من: عبير الطوخي، هالة سرور، أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي.

ــ مسرحية "قاع" علي مسرح السلام

في سياق متصل تستقبل خشبة مسرح السلام بالقصر العيني، في الثامنة مساء نفس اليوم، العرض المسرحي "قاع"، مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح.



فرقة مسرح الإسكندرية.

مسرحية "قاع" من تأليف محمود محسن، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، وتصميم إضاءة إبراهيم الفرن، أشعار د. محمد مخيمر، ومن إخراج محمد مرسي.

ــ مسيرة في الغابة

وفي السادسة يستقبل مسرح العرائس، عرض "مسيرة في الغابة"، تدور أحداثه حول جلسات مفاوضات سلام، والحد من الأسلحة النووية بين ممثلي دولتى روسيا، وأمريكا، فتعرض المسرحية الجانب الواقعي الهزلي والتخلي أيضا من هذه المفاوضات، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العرض كل من: أشرقت مدكور، فادي أحمد، حسن خالد، أشعار عبد الله محمد، موسيقى سي بي مول، إضاءة محمد زكي، ديكور محمد طلعت، نورهان عادل، استعراضات رشا مجدي، مكياج نادين أشرف، تأليف لي بلسنج، إعداد وإخراج فادي أحمد.

ــ العرض المسرحي "إيزيس"

كما يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء نفس اليوم أيضا، العرض المسرحي "إيزيس"، والذي تقدمه فرقة فرسان الشرق للتراث. العرض تصميم وإخراج كريمة بدير.

يقدم العرض معالجة فنية جديدة للقصة الفرعونية الشهيرة إيزيس وأوزوريس، ويتناول لقاء جب إله الأرض، ونوت إلهة السماء، وميلاد أيزيس، وأوزوريس، وست، ونفتيس.

كما يبرز الصراع بين أوزوريس وأخيه ست٬ وإخلاص إيزيس لأوزوريس ومحاولتها جمع أشلائه بعد اغتياله من خلال استعراض جوانب من فنون الحضارة الفرعونية.

العرض أداء كل من: «ياسمين سمير - نادر جمال - محمد هلال - عبد الرحمن دسوقي - حبيبه إبراهيم - دنيا محمد - باسم مجدي - فاطمه الشبراوي - حسين رشاد»، وجميع أعضاء فرسان الشرق، والأداء الصوتي بروح «إيزيس» للفنانة فاطمة محمد على، ملابس وديكور إهداء أنيس إسماعيل، أشعار محمد زناتي، موسيقي محمد مصطفى، إضاءة رضا إبراهيم.

ـــ عرض "كهف رام" بقاعة صلاح جاهين

وفي السادسة أيضا تستقبل قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة، العرض المسرحي "كهف رام" ، من تأليف وإخراج حسن سعد. وبطولة نوال العدل. ويتناول العرض قيمة الحب وأهميته على مرّ العصور بداية من العصر الفرعوني حتى الحديث.

ــ عرض "سالب واحد"

وتستقبل خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، في الثامنة مساء اليوم أيضا، العرض المسرحي "سالب واحد"، ويتناول العرض قضايا المعاقين وذوي الهمم، ومعاناتهم في التعامل مع الآخرين، والعرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن تأليف محمد عادل وإخراج عبد الله صابر، وبطولة حسام حافظ، محمود عبد الرازق، سالي سعيد، مصطفى رشدي، يارا المليجي، أحمد عباس، ديكور عبد الرحمن خالد، تأليف موسيقى وألحان أحمد حسني، أشعارعبد الله صابر.

ــ مسرحية "النداهة" عن قصة عرق البلح

وفي العاشرة مساء، يستقبل مركز الجيزة الثقافي، العرض المسرحي "النداهة"، عن قصة فيلم "عرق البلح"، إعداد محمد عبد المولي، وإخراج ريهام عبد الرازق.

العرض ديكور وملابس للدكتور محمد سعد، تصميم إضاءة محمد الطايع، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ومن بطولة الفنانة نور محسن.