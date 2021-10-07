البرازيل تقترب من الوصول إلى 600 ألف حالة وفاة إجمالية ناجمة عن كورونا

أعلنت السلطات البرازيلية اقتراب البلاد من تسجيل 600 ألف حالة وفاة إجمالية ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية انتشار المرض العام الماضي.



وقالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن البرازيل سجلت اليوم 17893 حالة إصابة جديدة بالمرض، مضيفة أنها سجلت أيضاً 530 حالة وفاة.



وأشارت الشبكة إلى أن تعداد حالات الوفاة الإجمالية الناجمة عن كورونا في البرازيل قد وصل بذلك إلى 598 ألف و829 حالة، واصفة إياها بأنها الأعلى عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.