المغرب: نحو 23 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن إجمالي عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 22 مليونا و953 ألفا و940 مواطنًا حتى اليوم.



وأفاد بيان للوزارة بأن 51 ألفا و249 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.



كما أفاد البيان بأن 163 ألفا و834 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقيي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 19 مليونا و758 ألفا و226 شخصا.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 55 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.