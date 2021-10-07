ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا عالميًا رغم جهود الحد من تفشيه

شهدت العديد من دول العالم، مساء الأربعاء، زيادة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالرغم من الإجراءات الاحترازية والجهود التي تبذلها الحكومات للحد من تفشي الفيروس.

وفي أوروبا، سجلت المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 ألفًا و851 إصابة و143 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات الحكومية - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية - أن معدل الإصابات بالمرض انخفض بنسبة 2% خلال أسبوع، بينما انخفض معدل الوفيات الناجم عن الإصابة بالمرض بنسبة 14.8% خلال الفترة ذاتها، بالإضافة إ أنه تم منح 41 ألفًا و347 جرعة أولى من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي الجرعات الأولى التي تم منحها في البلاد إلى 49 مليونًا و35 ألفًا و877 جرعة، وكذلك منح 28 ألفًا و572 جرعة ثانية، ما يرفع إجمالي الجرعات الثانية التي تم منحها بالمملكة المتحدة إلى 45 مليونًا و49 ألفًا و953 جرعة ثانية.

وفي إيطاليا، أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، تسجيل 3235 إصابة بالفيروس و39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين (بمن فيهم المتعافون والحالات الإيجابية المؤكدة حاليًا والضحايا منذ بداية الأزمة) 4 ملايين 689 ألفًا و341، توفي منهم 131 ألفًا و157، فيما أفادت البيانات بتراجع المصابين في وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 18 مقارنة بالأمس، ويبلغ مجموعهم اليوم 415 مريضًا، وكذلك الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في أقسامها العامة بـ96 مريضًا، ليصبحوا 2872.

وأعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا، عن تسجيل 984 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 392 ألفًا و195 حالة إصابة على مستوى البلاد.

ونقلت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية، أن حصيلة الوفيات بلغت 5280 حالة وفاة، وأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ حاليًا 343 أشخاص من بينهم 70 حالة في وحدات الرعاية.

آسيويًا، أعلنت ماليزيا، عن تسجيل 9 آلاف و380 إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقًا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبدالله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبدالله قوله، إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و303 ألاف و837 حالة، منذ بدء الجائحة، وتعافى على مدار أمس 15 ألفًا و615 شخصًا ليبلغ إجمالي المتعافين مليونين و131 ألفًا و636 حالة، بينما توفي 117 شخصا جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 26 ألفًا و876 شخصًا.

وأعلنت وزارة الرعاية الصحية البيلاروسية، عن تسجيل 1991 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)،

وذكرت وكالة أنباء "بيلتا نيوز" البيلاروسية، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 549 ألفًا و817 إصابة، فيما سجلت البلاد 4228 حالة وفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا.، وتعافى أمس، 1504 أشخاص، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى 526 ألفًا و648 شخصًا.

وأجرت بيلاروسيا منذ بداية الوباء 8 ملايين و694 ألفا و52 اختبارًا للكشف عن الفيروس، منهم 43 ألفًا و987 اختبارًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.