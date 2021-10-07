رئيس الوزراء الفلسطينى: لا شرعية لأى قرارات تسمح لغير المسلمين بالصلاة فى الأقصى

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب صدور قرار عن محكمة إسرائيلية، مساء الأربعاء، يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحاته.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على "الاستاتيكو" المعمول به بالمسجد الأقصى المبارك، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه.

وأكد مواصلة التنسيق في هذا الشأن مع الأردن الشقيق، داعيًا الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جدية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا خطيرًا لقبلة المسلمين الأولى.

ودعا اشتيه قادة إسرائيل إلى الاستفادة من دروس الماضي، مذكرًا بما حدث عام 2017 عندما تمكن المصلون من إفشال مخطط البوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل على مداخل المسجد المبارك.

ومن جانبه، قال مُفتي فلسطين الشيخ محمد حسين، إن قرار محكمة إسرائيلية، منح اليهود ما أسمته بـ"الحق المحدود" في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك، "مرفوض كلية".

وشدد مفتي فلسطين- أن المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للمُسلمين لا يُشاركهم فيه أحد من أتباع الديانات السابقة.

وقال "ليس من حق محكمة الاحتلال ولا غيرها من محاكم العالم أن تقرر حق صلاة غير المسلمين في المسجد الأقصى الذي هو مكان مخصص لعبادة للمسلمين فقط وبالتالي فأي قرارات تتعلق بأداء أي شعائر دينية أو طقوس دينية لغير المسلمين في المسجد الأقصى هو اعتداء على المسجد المبارك وتدخل في عبادة المسلمين".

وأردف يقول "حق الصلاة في المسجد الأقصى حق إلهي للمسلمين وحدهم، وهذا ما نفهمه تمامًا من كل الآيات والأحاديث النبوية التي تشير إلى مكانة المسجد الأقصى وموقع المسجد الأقصى من عقيدة المسلمين".

وتابع "هذه القرارات مع الأسف الشديد بعيدة كل البعد عن الحقيقة القائمة والتي تقول للعالم أجمع بأن المسجد الأقصى وهو مسجد سماه الله في كتابه العزيز وأنه إذا ما ذكر اسم المسجد شرعًا ودينيًا وعرفًا وموضوعًا لا يمكن أن ينصرف إلا إلى مكان عبادة للمسلمين وبالتالي لا يشاركهم في هذا المسجد أي إنسان آخر من أتباع الديانات السابقة".

وقال مفتي الديار الفلسطينية إن اقتحامات باحات المسجد الأقصى المتزايدة والتي تتم بالقوة، يوميًا أو شبه يومي، هي اعتداءات على المسجد الأقصى وعدوان على المسلمين، بغض النظر عن أي صيغة أو صبغة تصبغ هذا الاقتحام.