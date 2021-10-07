الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منظمو الرحلات الفرنسية: ربط وادى النيل بالمدن الساحلية سيزيد الحركة الفرنسية لمصر

جناح مصر بمعرض فرنسا
جناح مصر بمعرض فرنسا

أعرب منظمو الرحلات الفرنسية عن سعادتهم بالمنتج الجديد الذي تقدمة وزارة السياحة والآثار بربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.

وأشار منظمو الرحلات الفرنسية، خلال مشاركة وزارة السياحة والآثار بمعرض IFTM TOP Resa المقام حاليا  في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن هذا المنتج الجديد سيساهم في تشجيع ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من فرنسا ولا سيما أن السائح الفرنسي لديه اهتمام وشغف كبير بالسياحة الثقافية.

كما أطلع منظمو الرحلات الفرنسية عن الاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الأشهر القليلة القادمة بمحافظة الأقصر للترويج لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية بالصورة التي تليق بمكانة مصر الحضارية والسياحية أمام العالم.

يشار إلى أن معرض IFTM TOP Resa  يُقام سنويًا في العاصمة الفرنسية باريس منذ عام 1978، وتشارك به الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنويًا، كما يشارك به مجموعة من الوزراء وكبار المسئولين عن القطاع السياحي من مختلف دول العالم باعتباره واحدًا من أهم الفعاليات الدولية بمجال صناعة السياحة.

ويستهدف المعرض المتخصصين في مجال السياحة من منظمي رحلات وفنادق وشركات طيران، حيث يقبل على المعرض سنويًا أكثر من 34 ألف زائر مهني يلتقون مع أكثر من 700 عارض يمثلون قطاعات السياحة والفنادق والقطاعات المرتبطة بها حول العالم وأقيم على مساحة 33 ألف متر مربع.

وتشارك وزارة السياحة والآثار هذا العام بمعرض IFTM TOP Resa  الفرنسى بجناح يبلغ مساحته 90 متر مربع بمشاركة عارضين يمثلون عددًا من شركات السياحة والفنادق المصرية، وشركة مصر للطيران،  بالإضافة إلى مشاركة وزارة البيئة، واتخذ الجناح المصري المُشارك في هذا المعرض الطابع الفرعوني في تصميمه حيث صُمم على شكل صرح معبد.

منظمو الرحلات الفرنسية بربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية الأقصر شرم الشيخ الغردقة أسوان

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وائل لطفي

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