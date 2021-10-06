الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحكومة تتكفل بعلاج مريض فقاعات وراثية بـ«أسوان الجامعي»

المستشفى الجامعي
المستشفى الجامعي

استقبل مستشفى أسوان الجامعى اليوم، المريض محمد جابر ابن قرية المريناب التابعة لمركز إدفو والذي يعاني من مرض نادر “الفقاعات الوراثية”وذلك استجابة لمكتب رئاسة الوزراء.

قال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان إن إدارة المستشفى الجامعي تقوم بتقديم أوجه الرعاية الطبية للمريض، وذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وفي ظل توجيهات د. محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان.

أوضح د. مصطفى أدم، أستاذ أمراض الجلدية، وكيل كلية الطب أنه تم فحص المريض بقسم أمراض الجلدية بالمستشفي الجامعي وثبت أنه يعاني من المرض الوراثي الذي يسبب له خلل في الجهاز المناعي منذ ولادته على مدار 24 سنة (عمر المريض) وذلك بعد تواصل مكتب رئاسة الوزراء مع الشاب لعلاجه وتم توجيه في البداية إلى الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى أسوان الجامعي، لعمل الفحوصات اللازمة للحالة وتشخيص المرض وتلقيه العلاج اللازم على مدار عامين بالمستشفي الجامعي بأسوان حتى يكتب له الشفاء.

بدوره، عبّر المريض عن سعادته بالخطوة التي جاءت بمثابة طوق نجاة لحياته واستكمال علاجه ومواصلة مشواره في الحياة دون آلام ومعاناة.

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