رانيا المشاط تهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر: كل عام ومصرنا الحبيبة حرة

هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقالت وزيرة التعاون الدولي فى تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “كل عام ومصرنا الحبيبة حرة وأبية، نحتفل اليوم بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ٤٨، ذكرى خالدة في أذهان التاريخ، شاهدة على عظمة المصريين، وملهمة على مر الأجيال”.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شاركت في قمة «Techne Summit» للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتي عقدت فعالياتها في الفترة من 2-4 أكتوبر الجاري، بمكتبة الأسكندرية؛ بمشاركة 16 ألف مشارك عبر الحضور الفعلى والافتراضي، و300 متحدث، و180 عارضًا و800 شركة ناشئة.

وخلال الحوار الافتراضي الذي أداره، السيد لؤي الشواربي، الشريك المؤسس لـAlex Angels، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية، بهدف تحقيق رؤية مصر التنموية التي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال الاتفاق على التمويلات التنموية للقطاع الحكومي بالإضافة إلى القطاع الخاص بمختلف فئاته الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة التي أصبحت تقوم بدور حيوي في التنمية.

وأشارت «المشاط»، أن الوزارة وضعت نهجًا للدبلوماسية الاقتصادية، يمثل رؤية لتحقيق أهدافها بشأن توطيد العلاقات مع شركاء التنمية، يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

وتابعت: يعد مجال ريادة الأعمال والرقمنة والابتكار من المجالات الرئيسية لدفع عجلة التنمية، لذلك فإن وزارة التعاون الدولي، تحرص من خلال شراكاتها الدولية على تعزيز هذا المجال والأطراف ذات الصلة العاملة به، ولذلك فإن المحفظة الجارية للوزارة تضم 34 مشروع في مجال الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال بتمويلات إنمائية قيمتها مليار دولار، تمثل 4% من إجمالي المحفظة الجارية.