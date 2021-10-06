الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الخارجية: تنامى التهديد الإرهابى فى إفريقيا يستلزم تعزيز التنسيق الدولى

التهديد الإرهابى
التهديد الإرهابى فى إفريقيا

أكدت مصر أن تنامي التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها مختلف دول العالم خاصة الدول الإفريقية يستلزم تعزيز التنسيق الدولي لمجابهتها.

جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه الوزير المفوض محمد فؤاد مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيقية للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الذي انعقد افتراضياً اليوم الأربعاء، بحضور الدول أعضاء المنتدى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. 

واستعرض مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي نتائج الاجتماع العام الرابع الذي عقدته مجموعة عمل بناء القدرات لدول شرق إفريقيا التي تترأسها مصر والاتحاد الأوروبي يوم 13 سبتمبر الماضي وركز بصفة أساسية على الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأكد عزم مصر مواصلة تنفيذ خطة عمل المجموعة للفترة 2021/2022 لدعم قدرات الدول الأفريقية في التصدي للإرهاب، ومكافحة الفكر المتطرف.

وأشار إلى التجربة المصرية الرائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تقوم على اتباع مقاربة شاملة تتضمن المحاور الأمنية والتنموية والفكرية، مؤكداً التزام مصر بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول أعضاء المنتدى خاصة الأفريقية منها.

وناقش الاجتماع عددا من الوثائق الإطارية الإرشادية الخاصة بالسياسات المُثلَى في مجالات مكافحة الإرهاب.

كما عقدت فى إطار أعمال الاجتماع جلسة نقاشية بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المنتدى تناولت تقييم تأثير المنتدى على برامج وسياسات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وسبل تعزيز استخدام الوثائق الإطارية الصادرة عن المنتدى، بالإضافة إلى محاور خطة عمل المنتدى للعقد القادم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

انخفاض في درجات ونشاط للرياح.. تفاصيل حال الطقس خلال الـ72 ساعة

سائق أول سيارة تخترق خط بارليف: كنت سببًا في الاستغناء عن الخبراء الروس أثناء أكتوبر

هيئة الدواء توضح استخدامات العلاج الدوائي لسرطان الثدي

عبد المعطي: النيران أكلت جسد صديقي أمامي في أكتوبر 73

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة فى الأقصى

أشتية يحذر من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة فى الأقصى

أبو الغيط يُندد بقرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة فى الأقصى