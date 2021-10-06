«قومى المرأة» ينظم التدريب الأول بالمستشفيات الجامعية لدعم المرأة المُعنّفة

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان التدريب الأول لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة المعنفة "بكلية طب جامعة بنى سويف" خلال الفترة من 5 الى 6 أكتوبر 2021 والتي تستهدف عدد من مقدمى الخدمات الصحية بالكلية واللائي من المتوقع أن يقوموا بإدارة وتشغيل وحدة المرأة الآمنة المزمع افتتاحها بالجامعة في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والمجلس.



التدريب الأول بالمستشفيات الجامعية لدعم المرأة المُعنّفة



وأشارت الدكتورة أمل فيليب مستشارة وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة للجانب الصحى والاجتماعى الى دور المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحى في ضوء استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ومحور الحماية فى استراتيجية تمكين المرأة 2030، بالإضافة الى دور وحدة مناهضة العنف بالمجلس فى التعامل مع قضايا المرأة والدور الهام الذى ستلعبه وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها فى مساعدة المرأة المعنفة وفقا لنظام إحالة جيد بين الجهات المعنية.

التدريب الأول بالمستشفيات الجامعية لدعم المرأة المُعنّفة



وأعرب الدكتور عاطف مرسى عميد كلية طب جامعة بنى سويف عن دعمه الكامل لافتتاح وحدة المرأة الآمنة بالكلية وتوفير كافة الإمكانيات والدعم لنجاح عمل الوحدة والتي تأتي استكمالا لجهود المجلس القومى للمرأة الحثيثة فى التعامل مع قضايا العنف الموجهة ضد المرأة وحمايتها وتعزيز دور ومكانة المرأة خاصة فى ظل الدعم الرئاسى والسياسى للمرأة فى كافة المجالات .

التدريب الأول بالمستشفيات الجامعية لدعم المرأة المُعنّفة

التدريب الأول بالمستشفيات الجامعية لدعم المرأة المُعنّفة