الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: هجمات متبادلة بين الحزبين الليبرالى والبافارى

ماركوس زودر
ماركوس زودر

تبادل ساسة من الحزب الديمقراطي الحر والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا الهجمات على تويتر بعد قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر إجراء أول محادثات ثلاثية حول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في البلاد.

وانتقد العديد من نواب الحزب الليبرالي في البرلمان اليوم الأربعاء تصريحات رئيس الحزب البافاري ماركوس زودر الذي وصف قرار إجراء محادثات تشكيل الائتلاف الثلاثي بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين بأنه "قرار مبيت بشكل واضح".

وقال زودر إن "الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر حسما قرارهما لصالح طريق ائتلاف إشارة المرور، وعليهما الآن بالتالي السير فيه".

وطالب بإدراك الحقيقة الآن معربًا عن اعتقاده بضرورة التأقلم مع الحقيقة التي مفادها أنه من المرجح للغاية أن تكون هناك حكومة بدون التحالف المسيحي (الذي يتكون من حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي البافاري)، وقال إن المسألة تتعلق " باحترام الذات والكرامة".

في المقابل، كتب كونستانتين كوله النائب في البرلمان عن الحزب الليبرالي: "بدون الصدام الدامي المستمر من قبل الحزب البافاري مع أرمين لاشيت (مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار) كان من الممكن أن نجري غدًا محادثات استكشافية لتشكيل ائتلاف جامايكا (الذي يتكون من التحالف المسيحي وحزب الخضر والحزب الليبرالي)".

ورأى كوله أن مهاجمة زودر اليوم لائتلاف جامايكا رغم أن الخضر والليبراليين أبدوا انفتاحًا صريحًا حياله، تمثل تتويجًا لمسار العرقلة الذي ينتهجه.

الحزب الديمقراطي الحر الحزب المسيحي الاجتماعي المانيا الحزب الاشتراكي الديمقراطي حزب الخضر

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