الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

أكتوبر المشهد الخفي

بالمشهد الخفي عن الجميع أن حرب أكتوبر هو عمل ملحمي كبير تدافر عارم بين أفراد الجيش والشعب  بين كل قادة الآسلحه وبين الجنود حمية النصر والانتقام تجمعهم وهدف العبور  يسعون الكل لآجله ... الجميع متآهب على نهر القناه الكل تناسي حياته المدنيه والآن هو جندي في أعظم جيش في التاريخ ولكن لديه غصه ان أرضه أمامه مقابل نهر القناه بين أيادي الأعداء متأهب للعبور لكنه ينتظر اشارة البدء يعيشون كلهم في خنادق تحت الرمال لآجل العبور والخلاص من نار الهزيمه الشمس تحيطهم نهارا والقمر يصاحبهم ليلا الصبر مابعده صبر والآمل مابعده أمل ... كيف لهذا المصري المقاتل منذ أمد الآزمان أن يجد عدوه امامه ولكنه ينتظر لحظه البدء ... أعتقد هذه اللحظه هي الآعنف على نفوس الجنود لك أن تتخيل كيف كانت هذه الحاله ...
وحانت لحظه العبور  الطائرات المصريه تعبر من فوق روؤس الجنود لتدك حصون الآعداء الكل انتابه الفرح ويهللون للطائرات هيا نحن ورائكم ولا سبيل الا النصر الجنود هبطوا للقناه لآجل العبور بدون خوف من نيران مدافع الآعداء أو أن تتحول القناه إلى كره من اللهب بل الجنود البواسل كانوا يتسابقون لنزول القناه لآجل العبور والخلاص هبوا كالأسود وهذا ماجعل رمال خط برليف تنهار " الرمال خافت من هبت المصريين وانهارت ..الصحراء جعلت للمصريين مليون حساب وطوعت رمالها لهم ...
عبروا المصريين وانزاح من علي وجوههم الحزن لفقدان أرضهم  وجاء الفرح يعم البلاد ....
الجنود عبرت الي سيناء يطلقون الرصاص على كل من يقابلوه الكل يجرى او يسقط قتيلا أو أسيرا امام غضبة الوحوش  الأبطال  يؤشرون للطائرات التي عبرت معهم ... الأن نحن هنا في أرضنا المحرره...
نصر أكتوبر المجيد هو إمتداد للهويه المصريه التي كافحت ونضالت لأجل البقاء بعزه وبكرامه ...
حرب أكتوبر هو تحول كبير للشخصيه المصريه من التجهيز لآجل النصر إلي البناء الذى يلي النصر .... حرب أكتوبر صنع توازنات في المنطقه والكل أصبح تحت مرمي الجيش المصري...
دراميا حرب أكتوبر صنع حاله من الدراما الخاصه لأبناء الوطن  فالكل كان متشوق لكي يسمع مايقوله الجنود عن هذه الملحمه الكبيره والكل يسجل ويدون ليكون لديه سجل حافل من الوطنيه والمشاعر الطيبه النابته بالحب والعطاء ...
الحقيقه حرب أكتوبر يحتاج إلي عمل فني ضخم أكبر ممانتخيل عمل كبير نري فيه كل المشاهد ونري فيه كل الجنود نري فيه ملحمه كبيره من المشاعر والتضحيات من الصبر لبدء الاشاره إلى النصر والعبور نري عمل عسكري كبير ضخم حتي ولو كلفنا الكثير فهذا مهم وهذا مايساعد تكوين بناء درامي وطني لدي الاجيال وان يتعملوا ويعرفوا كيف كان الصبر وكيف كان الأمل وكيف كان النصر ....
الي كل من شارك في هذه الحرب المجيدة ليتني معكم فأنا أحسدكم على هذا الشرف رفعتم رؤوسنا ولولاكم ما قدمنا للبناء ...
الي كل شهيد نحن نعتز بكم وأنتم في قلوبنا 
الي الأجيال الحاليه  اجعلوا ملحمة أكتوبر أمامكم وتعلموا منها الصبر المصحوب بالعمل الجاد والانقضاض لآجل الآمل وكيف يكون النصر تحت نيران المدافع وصواريخ الطائرات ..... 
عاشت مصر .. الى أبد الأبد

رئيس التحرير

وائل لطفى

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