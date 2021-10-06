الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تتلقى 100 عمل من 40 شركة إنتاج فنى

جريدة الدستور

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم، تسلّم أكثر من ١٠٠ عمل متنوع مما يصل لنحو ٤٠ شركة إنتاج  فني، منذ تدشين نظام البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الأعمال الفنية  ([email protected]).

يأتي ذلك في إطار منهجية التطوير الشاملة التي تتبناها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفي ضوء اهتمام  الشركة بجودة المحتوى الفني والتعاون مع الشركات بسوق الإنتاج الفني بمصر.


ويأتي هذا النظام كجزء من الإطار المؤسسي لإدارة المحتوى الفني، حيث تشرف لجنة المحتوى الفني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاطلاع على الأعمال الفنية المقدمة وتقييمها، وذلك تمهيدًا للتعاون المشترك بين الشركة المتحدة وشركات الإنتاج في الأعمال الفنية المختارة. 

كما يأتي هذا النظام المؤسسي كخطوة هامة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للارتقاء بجودة المحتوى الفني المقدم على شاشاتها والتعاون المثمر مع شركات الإنتاج، بما ينعكس بدوره إيجابيًا على صناعة الإعلام والترفيه في مصر. 
 

رئيس التحرير

وائل لطفى

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«المتحدة للخدمات الإعلامية» تتلقى 100 عمل من 40 شركة إنتاج فنى

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