الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ذكرى النصر.. السيسى: تحية لجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم الرئيس الراحل أنور السادات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية تقدير واعتزاز إلى القوات المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه".

وأضاف: “تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب، وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال. حفظ الله ومصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر”. 

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وائل لطفى

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