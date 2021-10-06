فى ذكرى نصر أكتوبر.. تعرف على أشهر 10 أغان وطنية (فيديو)

تحل، اليوم، الذكرى الثامنة والأربعون لانتصار القوات المسلحة المصرية على العدو الصهيوني في حرب أكتوبر المجيدة التي تعتبر أهم انتصارات للجيش المصري على مدار تاريخه.

وتلعب الأغنية الوطنية دورا خلدت ذكرى النصر والانتصار الكبير على العدو الإسرائيلي على مدار الـ48 ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز الأغنيات التي طرحت بمناسبة حرب أكتوبر.

عاش اللى قال - عبد الحليم حافظ

صباح الخير يا سينا - عبد الحليم حافظ

لفي البلاد يا صبية - عبد الحليم حافظ

سمينا وعدينا - شهرزاد

على الربابة - وردة الجزائرية

رايحين شايلين في ايدينا سلاح

بسم الله.. الله أكبر

دولا مين ودولا مين