الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فى ذكرى نصر أكتوبر.. تعرف على أشهر 10 أغان وطنية (فيديو)

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر

تحل، اليوم، الذكرى الثامنة والأربعون لانتصار القوات المسلحة المصرية على العدو الصهيوني في حرب أكتوبر المجيدة التي تعتبر أهم انتصارات للجيش المصري على مدار تاريخه.

وتلعب الأغنية الوطنية دورا خلدت ذكرى النصر والانتصار الكبير على العدو الإسرائيلي على مدار الـ48 ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز الأغنيات التي طرحت بمناسبة حرب أكتوبر.

 

عاش اللى قال - عبد الحليم حافظ

 

صباح الخير يا سينا - عبد الحليم حافظ

 

لفي البلاد يا صبية - عبد الحليم حافظ

 

سمينا وعدينا - شهرزاد

 

على الربابة - وردة الجزائرية

 

رايحين شايلين في ايدينا سلاح

 

بسم الله.. الله أكبر

 

دولا مين ودولا مين

 

أم البطل - شريفة فاضل 

القوات المسلحة المصرية العدو الإسرائيلي حرب اكتوبر عبد الحليم حافظ شريفة فاضل أغنية الوطن القوات المسلحة حرب أكتوبر المجيدة العدو الصهيونى المسلحة المصرية ذكرى حرب اكتوبر الذكري الثامنة والأربعون

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