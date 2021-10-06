اليمن يطالب المجتمع الدولى بإدانة أنشطة الحوثى الإرهابية

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة أنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار، والقيام بمسئولياتهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي، وتهديدها الخطير والمستمر لخطوط الملاحة الدولية تؤكد أهمية ردعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

وأوضح الإرياني حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن استمرار ميليشيا الحوثي في إنتاج وتصنيع الزوارق المتفجرة، واستخدام ميناء الحديدة كمواقع لتجميع وتفخيخ تلك الزوارق ومنطلق لتهديد السفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية، يؤكد استغلالها اتفاق السويد لتنفيذ أنشطتها الإرهابية وتهديد المصالح الدولية.

وثمن الإرياني الجهود الاستثنائية التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في إجهاض العمليات الإرهابية التي تخطط لها ميليشيا الحوثي ودورها المتواصل منذ الانقلاب في حماية خطوط الملاحة وحركة التجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر‏.

في سياق متصل، تمكن الجيش اليمني من تحرير عدد من المواقع غرب مدينة تعز، خلال معارك حاسمة ألحقت بميليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز في اليمن العقيد عبدالباسط البحر- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- "إن قواتنا شنت هجوما معاكسا تتبعت خلاله ميليشيا الحوثي التي فرت من المواجهات وتمكنت من تحرير عدد من المواقع غرب تعز"، مشيرا إلى أن خسائر العدو البشرية في معركة اليوم تقدر بين 50 قتيلا ومصابا، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.