البابا يدعو الشباب للتعرف على إنجازات القوات المسلحة فى أكتوبر 73

هنأ البابا تواضروس الثاني، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر، داعيًا الشباب وصغار السن ممَن لم يعاصروا انتصار أكتوبر 1973 إلى أن يقرأوا عن هذا الإنجاز وما صنعته القوات المسلحة.

جاء ذلك قبل بدء عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة.

وقال البابا إن انتصارات أكتوبر أعطت الفخر والاعتزاز لمصر وأنها تعد صفحة مجيدة من تاريخ مصر والقوات المسلحة، بعد سنوات من الانكسار.

أشار إلى أن حرب أكتوبر جرت وفق خطة علمية عسكرية كانت بداية للحصول على الأرض، وأن مهمة مصر ارتفعت أمام كل العالم.