الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

500 شاب يشاركون فى احتفالات المنيا بذكرى انتصارات أكتوبر

القاضي يقود مسيرة
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر

قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأربعاء، مسيرة شبابية علي كورنيش مدينة المنيا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التي أطلقها بجميع محافظات مصر احتفالاً بذكري نصر أكتوبر 48 بحضور 500 شاب وفتاة من محافظة المنيا.

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القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر

رافق المحافظ، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، في المسيرة الرياضية، بحضور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة.

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القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر

بدأت المسيرة من أمام نادى المنيا الرياضي حتى نادى الشباب على كورنيش النيل بمدينة المنيا، وسط ترديد مجموعة من الأغاني الوطنية في أجواء من البهجة والسعادة وبمشاركة عدد كبير من المواطنين.

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القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر

وأعرب المحافظ، عن سعادته للمشاركة في المسيرة الرياضية بمشاركة شباب وفتيات محافظة المنيا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وأكد المحافظ أن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض، والذي استطاع بالعزيمة والإرادة خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية.

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القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر

من ناحيته، قال مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المسيرة الشبابية انطلقت عصر اليوم من أمام نادى المنيا الرياضي بكورنيش النيل بطول 2 كيلو، بمشاركة 500 شاب وفتاة من محافظة المنيا. 

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القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر

واستقبل المحافظ التهنئة من المواطنين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر أثناء المسيرة على كورنيش النيل، وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات المشاركين في الاحتفالية.

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القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر

القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
القاضي يقود مسيرة شبابية في أحتفالات المنيا بأنتصارات أكتوبر
مسيرة شبابية بمشاركة 500 شاب وفتاة بقيادة محافظ المنيا أحتفالات المحافظة بأنتصارات أكتوبر مندي عكاشة اللواء اسامة القاضي

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