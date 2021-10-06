الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر

عمرو القطامي
عمرو القطامي

هنأ النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ورجالات القوات المسلحة وأبطالها بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن ما تحقق فيه من معجزة عسكرية وتضحيات إنسانية جدير بالتوقف لمئات السنين.

وأضاف القطامي في بيان له اليوم، أنه من خلال جيش مصر العظيم، استطاعت مصر استرداد أرضها في سيناء واستعادة كرامتها وكبريائها وخوض معركتي الحرب والسلام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ما قاله الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، من توجيه الشكر لأهالي سيناء على ما قدموه قبل حرب 67 وبعد حرب 67 وقبل نصر أكتوبر 1973 وبعدها والتضحيات التي قدموها، جراء الإرهاب الغادر الآثم، مؤكدًا استمرار عملية التنمية بكل قوة في أرجاء سيناء.

وأوضح القطامي، أن استمرار عملية تنمية سيناء بقوة، أكبر رد للجميل واعتراف بدور أهالي سيناء في النصر العظيم، وتغيير وجه هذه البقعة الغالية في مصر.

وأفاد النائب أن نصر أكتوبر سيظل يدرس في الأدبيات العسكرية العالمية كنصر مبهر ومعجز، تحقق على أيدي أبطال القوات المسلحة المصرية.

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