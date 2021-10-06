حصاد القوى العاملة اليوم.. تهنئة القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر وتعيين 2057 شابًا بالقليوبية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، حيث هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون لانتصار السادس من أكتوبر المجيد 1973، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

وقال وزير القوى العاملة، خلال برقيته: “إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي والنفيس”.

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وتلقى الوزير، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يكشف عن قيام وزارة الداخلية السعودية بالسماح لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلي المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها بقضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى السعودية علي أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

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وأعلن وزير القوى العاملة، عن صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 17 منحة مولود، و3 منح زواج، و4 منح وفاة، و5 منح رعاية صحية، فضلًا عن صرف منحة عيد الفطر والأضحى لـ7524 عاملًا مسجلًا، بإجمالي 7 ملايين و540 ألف جنيه.

وقال إن المديرية قامت بتعيين 2057 شابًا، من بينهم 13 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7076 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 622 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

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ونظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقى توظيف لذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت 17 شركة 109 فرص عمل بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ5% المقررة قانونًا، والتي تقدم لها 72 من راغبي العمل من ذوي القدرات.

وأتاحت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي، فرصة العمل وتوقيع العقود واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى وبلغ عدد العقود التي وقعت 61 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبًا، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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