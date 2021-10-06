الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزى البولندى يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2012

البنك المركزي البولندي
البنك المركزي البولندي

قرر البنك المركزي البولندي، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ 2012، مستجيبا لضغوط الحكومة والمستثمرين من أجل التحرك لمواجهة معدل التضخم المرتفع، والذي أدى إلى زيادة أسعار الفائدة في العديد من دول شرق أوروبا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار البنك المركزي جاء بعد تصريح رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي اليوم إنه يتوقع تصرفا "مناسبا" من جانب البنك المركزي البولندي، في مواجهة ارتفاع أسعار المستهلك في بولندا بأسرع وتيرة لها منذ عقدين.

وأعلن البنك المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 1ر0% وهو مستوى منخفض قياسي إلى 5ر0% على خلاف توقعات جميع الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم. 

وسجلت العملة البولندية الزلوتي، أكبر ارتفاع بين عملات الأسواق الناشئة في الوقت الذي استمرت فيه عمليات البيع الكثيف للسندات.

كان أدم جلابينسكي محافظ البنك المركزي البولندي  قد قال قبل أقل من يوم إن زيادة سعر الفائدة وشيكة، لكنه لم يقل إنها حتمية.

وفي وقت سابق، ارتفع معدل التضخم في بولندا في سبتمبر الماضي بشكل غير متوقع إلى أعلى معدلاته خلال عشرين عامًا، ومن المتوقع أن يسجل مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مما يعزز المطالب المتكررة لرفع أسعار الفائدة في البلاد للمرة الأولى خلال قرابة عشر سنوات.

وأظهرت بيانات أولية، الجمعة الماضية، أن أسعار المستهلكين في بولندا ارتفعت خلال سبتمبر بنسبة 8. 5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مقابل زيادة نسبتها 5.5 بالمئة في أغسطس.

وتفوق هذه النسبة توقعات جميع المحللين الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم.

ويتأخر أكبر اقتصاد في شرق أوروبا عن أقرانه في تشديد السياسات المالية لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وارتفعت قيمة الزلوتي بنسبة 5. 0 بالمئة أمام اليورو، الجمعة الماضية، وسط توقعات بأن ارتفاع التضخم سوف يرغم البنك المركزي البولندي على تشديد السياسات المالية خلال وقت قريب.

ويقول المحللون الاقتصاديون في مصرف "إم بنك" في بولندا أن ارتفاع التضخم لم يصل إلى نهايته، وأنه من المتوقع أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 6 بالمئة في أكتوبر.

البنك المركزى البولندي سعر الفائدة المستثمرين معدل التضخم اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفى

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

سائق أول سيارة تخترق خط بارليف: كنت سببًا في الاستغناء عن الخبراء الروس أثناء أكتوبر

«الإفتاء»: أول أيام شهر ربيع الأول الجمعة

وزير البترول يقرر تعيين أحمد أسعد رئيسًا لشركة البتروكيماويات

وثائق النصر.. اعترافات قادة إسرائيليين عن سقوط أقوى حصونهم فى 7 أيام

رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرقم السري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

ماجد حبته

مأزق «فيسبوك».. وسلامتنا!

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر