الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

يعتبر أخطر الأنواع.. كل ما تريد معرفته عن مرض فقر الدم المنجلى

فقر الدم المنجلي
فقر الدم المنجلي

يعتبر مرض الخلايا المنجلية هو مجموعة من الحالات الوراثية التي تؤدي إلى موت كرات الدم الحمراء مبكرًا، مما يؤدي إلى نقص في إمداد الخلايا الحمراء السليمة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “the sun” البريطانية، يؤثر مرض فقر الدم المنجلي بشكل رئيسي على الأشخاص من منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا والشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ​.

ويعاني المرضى من نوبات متكررة، مما يجعل من الصعب عليهم الاستمرار في الحياة اليومية ويمكن أن يعطل عملهم.

ما هو مرض فقر الدم المنجلي؟

يشير المرض إلى عدد من الحالات التي تؤثر على خلايا الدم الحمراء في الجسم، حيث يعد أخطر أشكال مرض فقر الدم.

ينتج الأشخاص المصابون بهذا المرض خلايا دم حمراء بشكل غير عادي، والذي يؤدي بعد ذلك إلى حدوث مشاكل طبية لأنها لا تعيش طويلًا مثل خلايا الدم السليمة ويمكن أن تنحشر في الأوعية الدموية وتسبب الجلطات الدموية.

وأوضح الأطباء، أن الخلية المنجلية هي شيء ولدت به وهي حالة خطيرة تدوم مدى الحياة وتحتاج إلى علاج طويل الأمد.

من يمكنه أن يصاب بمرض فقر الدم المنجلي؟

يمكن لأي شخص يحمل والديه الجين المعيب الذي يسبب فقر الدم المنجلي أن يولد بهذا المرض، فإذا كان لدى كلا الوالدين الجين المعيب، فهناك فرصة بنسبة 25 % لأن يولد كل طفل بهذه الحالة.

وعلى الرغم من أن الخلية المنجلية يمكن أن تصيب أي شخص، إلا أنها أكثر شيوعًا في أفريقيا والكاريبي والشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​والآسيوي.

ما هي أعراض مرض فقر الدم المنجلي؟

يمكن أن تبدأ الأعراض منذ بضعة أشهر فقط، فالاكتشاف المبكر هو المفتاح لأن الأطفال يعانون من أعراض قليلة أو معدومة إذا بدأ العلاج في وقت مبكر.

نوبات الألم المعروفة باسم أزمات الخلايا المنجلية، هي واحدة من أكثر العلامات التحذيرية شيوعًا، فهي تحدث عندما يتم انسداد أحد الأوعية الدموية بسبب الشكل غير الطبيعي لخلايا الدم الحمراء.

يمكن أن تؤثر هذه "الأزمات" على مناطق مختلفة من الجسم ، بما في ذلك، اليدين أو القدمين خاصة عند الأطفال الصغار، العمود الفقري، البطن والساقين والذراعين.

وأشار الأطباء، أنه ليس من الواضح دائمًا ما الذي يسبب الأزمات، فبعض الأسباب الشائعة تشمل الطقس و الجفاف و الإجهاد أو الأنشطة الشاقة.

وأضاف الأطباء، أن الأشخاص المصابين بالخلايا المنجلية هم أيضًا أكثر عرضة للعدوى - خاصةً إذا كانوا صغارًا، وذلك لأن الجسم لا يستطيع محاربة البكتيريا والفيروسات بشكل فعال.

الشرق الأوسط ذا صن البريطانية خلايا الدم الحمراء فقر الدم المنجلي اسباب فقر الد

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر

يعتبر أخطر الأنواع.. كل ما تريد معرفته عن مرض فقر الدم المنجلى

تقرير أفريقى يرصد انتهاكات الحكومة الأثيوبية ضد تيجراى

رئيس «مكافحة كورونا»: لا نستطيع تحديد موعد انتهاء ذروة الموجة الرابعة

انخفاض في درجات ونشاط للرياح.. تفاصيل حال الطقس خلال الـ72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر

الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة فى الأقصى