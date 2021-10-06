الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كينيا تسجل تراجعًا 50% فى زائريها مقارنة بما قبل الجائحة

كورونا في كينيا
كورونا في كينيا

تفيد تقديرات كينيا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بأنها ستستقبل أقل من مليون زائر هذا العام، وذلك بسبب قيود السفر العالمية للسيطرة على انتشار وباء كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير السياحة نجيب بلالا القول الأربعاء: "أتوقع أنه بنهاية  العام سوف يتم تسجيل أقل قليلًا عن مليون (زائر)، إنني متفائل بأنه في ديسمبر - وهو موسم الذروة بالنسبة للسياحة - وحتى مارس، سوف نتمكن من تسجيل عدد أكبر".

وانخفض عدد الزوار من الخارج إلى كينيا إلى 305 آلاف و635 زائرًا في الشهور الستة حتى يونيو مقابل 390 ألفًا و335 زائرًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات الوزارة.

في 2019، استقبلت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا 2.05 مليون زائر، وسجلت انخفاضًا إلى 576 ألفًا و848 زائرًا في عام 2020 وتعد إيرادات السياحة أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد التحويلات وشحنات المزارع.

ولم يجد صندوق ترعاه الدولة بقيمة 50 مليون دولار، يتضمن 30 مليون دولار لتجديد الفنادق قبل إعادة الفتح الكامل للاقتصاد، سوى ردود فعل فاترة من أصحاب الفنادق.

وقال بلالا خلال ندوة عبر الإنترنت إنهم يفضلون المنح التي لا تتطلب ضمانات، موضحًا أن الصندوق يصدر قروضًا بفائدة 5% مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

كينيا كورونا وباء كورونا منطقة إفريقيا اقتصاد في منطقة إفريقيا

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