تحرك برلمانى لحل أزمة تركيب الخطوط الأرضية بالسويس

تقدم نواب السويس، الأربعاء، بمذكرة عاجلة للمهندس عادل حامد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بشأن تعذر الخطوط الأرضية ببعض المناطق.

وطرح برلمانيو السويس مشكلة المناطق المتعذرة التى لم يتم تركيب خطوط أرضية بها بالرغم من وجود كثافة سكانية عالية وطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة، وكانوا في أمس الحاجة إلى استخدام الإنترنت، تزامنًا مع تداعيات فيروس كورونا وكان من أهمها منطقة الصفا المرحلتين الرابعة والخامسة وبعض القرى بالقطاع الريفى.

سبق لنواب السويس بحزب مستقبل وطن لهم إجراء لقاء خاص مع عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي أعطى توجيهات بدراسة المشكلة.

وأكد نواب الحزب في السويس مواصلة العمل للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل التى تواجه المناطق الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام نواب السويس بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، والسادة النواب بالحزب بالعمل على متابعة المشاكل الجماهيرية لأهالى السويس في كافة المجالات.