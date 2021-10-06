الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة: الحبس سنة لشاب وخطيبته قتلا طفلتهما من السفاح

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة، بمعاقبة «جابر.ح» و«دينا .ا» بالحبس سنة مع الشغل بتهمة قتل طفلتهما من السفاح؛ بإلقائها بالنيل في المعادي.

وكشف أمر الإحالة عن أنه «في يوم 29 ديسمبر 2020، بدائرة قسم شرطة المعادي وحال كون المتهمة الثانية طفلة جاوزت من العمر الخامسة عشرة عامًا ولم تبلغ الثمانية عشر عامًا وقت ارتكابها للواقعة قتلا نجلتيهما المجني عليها حديثة الولادة عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على ذلك خشية افتضاح أمر حمل المتهمة الثانية للمجني عليها سفاحًا وكذا عدم قدرتهما على الاتفاق عليها».

أضاف القرار بأنه ونفاذًا لمخططها الإجرامي وفور تنفس المجني عليها أنفاسها الأولى توجها لمكان غير مطروق، وألقيا برضيعتها حية على حافة مجري نهر النيل تاركين إياها لتلقى مصيرها جوعًا وغرقًا ونهشًا من الحيوانات، قاصدين من ذلك إزهاق روحها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

أوضح الشاهد الأول كريم محيي الدين، 36 عامًا، موظف بمكتب صحة طرة، أنه في ظهر يوم 13 يناير 2021، وأثناء قيامه بالصيد على كورنيش نهر النيل أبصر جثمان المجني عليها الرضيعة طافيًا على مياه راكدة بجوار النهر فأبلغ النجدة وحال انتشال الجثمان أبصرها في حالة تحلل.

كما شهد رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المعادي، أنه بإجراء التحريات توصل أن الطفلة الرضيعة هي ابنة المتهمين نتيجة علاقة آثمة بينهما أثناء فترة خطبتهما، وقاما بإخفاء أمر حمل المتهمة الثانية على أهليتهما طوال تلك الفترة وبتاريخ 29 ديسمبر 2020، أنجبت المتهمة طفلتها على قيد الحياة.

أضاف أنه في مساء ذات اليوم وأثناء استقلالهما لإحدى سيارات التحرير طلبا من السائق التوقف على كورنيش النيل، واتفقا على التخلص من الطفلة فقام المتهم الأول بإلقاء الطفلة على حافة نهر النيل بقصد التخلص منها حتى لا يفتضح أمر إنجابهما للمجني عليها سفاحًا.

كورنيش النيل محكمة جنايات القاهرة معاون مباحث قسم شرطة طفلة قتل

رئيس التحرير

وائل لطفى

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