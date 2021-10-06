الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

السيسي
السيسي

هنأ النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والقائد العام وزير الدفاع ورجالات القوات المسلحة المصرية، بمناسبة حلول الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.

ولفت عثمان في بيان له اليوم، إلى الدروس المستفادة من هذا النصر العظيم، وفي مقدمتها التلاحم التام بين الشعب المصري وقواته المسلحة، والثقة التامة في جيشه العظيم في تحقيق النصر ومحو عار الهزيمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر ورغم مرور قرابة 5 عقود على حرب أكتوبر العظيم، لا تزال تفخر بهذه المعجزة العسكرية وتحتفي بها وستظل هكذا أبد الدهر، لأنها لم تكن فقط حربا كبرى كسبتها مصر، ولكن معجزة عسكرية حقيقية أداها أبطال مصريون عظام، رفعوا هامة الوطن.

وأوضح النائب، أنه في هذه الذكرى العطرة لنصر أكتوبر العظيم، فإنه يطيب للجميع أن يتذكروا التضحيات التي لا يزال رجالات القوات المسلحة يؤدونها في الميدان، في مواجهة الإرهاب وجحافل التطرف والفوضى والحقد الأسود والجهل المطبق وكراهية الوطن، موضحا انها حرب يدفع فيها أبطال القوات المسلحة والشرطة الغالي والنفيس من أرواحهم فداءً للوطن.

ووجه نائب الإسكندرية التحية قائلا: فتحية لقيادة مصر العظيمة ممثلة في الرئيس السيسي، الذي يقود قطار التنمية وتحية لجيش مصر البطل في مناسبة غالية وعزيزة على الجميع.

السيسي القوات المسلحة الإسكندرية الرئيس السيسي مجلس النواب وزير الدفاع

رئيس التحرير

وائل لطفى

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

سائق أول سيارة تخترق خط بارليف: كنت سببًا في الاستغناء عن الخبراء الروس أثناء أكتوبر

«الإفتاء»: أول أيام شهر ربيع الأول الجمعة

وزير البترول يقرر تعيين أحمد أسعد رئيسًا لشركة البتروكيماويات

وثائق النصر.. اعترافات قادة إسرائيليين عن سقوط أقوى حصونهم فى 7 أيام

رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرقم السري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

ماجد حبته

مأزق «فيسبوك».. وسلامتنا!

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر