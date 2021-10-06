برلماني يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

هنأ النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والقائد العام وزير الدفاع ورجالات القوات المسلحة المصرية، بمناسبة حلول الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.

ولفت عثمان في بيان له اليوم، إلى الدروس المستفادة من هذا النصر العظيم، وفي مقدمتها التلاحم التام بين الشعب المصري وقواته المسلحة، والثقة التامة في جيشه العظيم في تحقيق النصر ومحو عار الهزيمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر ورغم مرور قرابة 5 عقود على حرب أكتوبر العظيم، لا تزال تفخر بهذه المعجزة العسكرية وتحتفي بها وستظل هكذا أبد الدهر، لأنها لم تكن فقط حربا كبرى كسبتها مصر، ولكن معجزة عسكرية حقيقية أداها أبطال مصريون عظام، رفعوا هامة الوطن.

وأوضح النائب، أنه في هذه الذكرى العطرة لنصر أكتوبر العظيم، فإنه يطيب للجميع أن يتذكروا التضحيات التي لا يزال رجالات القوات المسلحة يؤدونها في الميدان، في مواجهة الإرهاب وجحافل التطرف والفوضى والحقد الأسود والجهل المطبق وكراهية الوطن، موضحا انها حرب يدفع فيها أبطال القوات المسلحة والشرطة الغالي والنفيس من أرواحهم فداءً للوطن.

ووجه نائب الإسكندرية التحية قائلا: فتحية لقيادة مصر العظيمة ممثلة في الرئيس السيسي، الذي يقود قطار التنمية وتحية لجيش مصر البطل في مناسبة غالية وعزيزة على الجميع.