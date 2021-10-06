محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة «متعودناش» عبر يوتيوب (فيديو)

طرح النجم محمد حماقي، أغنيته الجديدة "ماتعودناش"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب، وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني" .

الأغنية من ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل، ‏TRS ميكس وماستر: مهندس خالد سند ستديو، تشيلو: هانى يوسف .

وكانت كلمات الأغنية كالتالي:

"ماتعودناش نصعب ع الناس كلمة معلش بتجرحنا بنقول ناسيين علشان نرتاح بس ولا نسينا ولا ارتحنا أنا وانت هنبقى لمين غيرنا وهنهرب فين من تفكيرنا من امتى بنقدر ع النهايات وأنا وانت حياتنا في مشاعرنا، ولا شوق بيقل مع الأيام ولا قوة قلب هتنفعنا أنا وانت إن عِشنا لسنة هنعيش كما لو كنا في لعنة" .

وكان حماقي قد احتل المركز الرابع للمحتويات الرائجة بموقع “يوتيوب” محققا نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرح أغنية “ليلة العمر” والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي توما، ومهندس الصوت طارق مدكور.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪

في سياق مختلف، كشف محمد حماقى اليوم عن مشاركته كأول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية بأغنيته الشهيرة "ليلة العمر" والتى حققت نجاحًا كبيرًا خلال فترة طرحها.

وشارك حماقى، متابعيه وجمهوره عبر إنستجرام، صورة له على غلاف اللعبة الشهيرة، ليعلن عن مشاركته فى قائمة الموسيقى الخاصة باللعبة، لتطرح يوم الجمعة المقبلة 1 أكتوبر ولمدة 48 ساعة، ليستقبل بعدها حماقى عددًا كبيرًا من التعليقات التى هنأته بتلك المناسبة.