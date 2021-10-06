الولايات المتحدة تحث الصين على وقف الإجراءات الاستفزازية تجاه تايوان

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إجراءات الصين الأخيرة حول تايوان بأنها "استفزازية ومزعزعة للاستقرار"، وحث القادة في بكين على التوقف عن مثل هذا السلوك خوفًا من سوء حسابات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة في باريس مع تلفزيون وكالة بلومبرج للأنباء: "الإجراءات التي رأيناها من جانب الصين استفزازية، ومن المحتمل أن تزعزع الاستقرار"، مضيفا"ما آمله هو أن تتوقف هذه الإجراءات لأن هناك دائما احتمالًا لحدوث سوء حسابات، وسوء التواصل، وهذا أمر خطير".

وصعدت الصين من حدة التوتر حول تايوان في الأسابيع الأخيرة، وأرسلت عشرات الطائرات الحربية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.

في الوقت نفسه، تجري الولايات المتحدة وعدة دول حليفة، بما في ذلك اليابان والمملكة المتحدة، مناورات بحرية في المياه القريبة.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع في تايوان، اليوم الأربعاء، إن التوتر العسكري مع الصين عند أسوأ مستوياته في أكثر من 40 عاما، بعد أيام من تحليق أعداد قياسية من الطائرات الصينية في منطقة الدفاع الجوي للجزيرة، وفقا لفرانس برس.

وبلغ التوتر مستوى مرتفعا جديدا بين تايبه وبكين التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها، وحلقت الطائرات العسكرية الصينية مرارا في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وعلى مدى 4 أيام بدءا من الجمعة الماضي، أبلغت تايوان عن دخول قرابة 150 طائرة عسكرية صينية منطقة دفاعها الجوي.

وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ ردا على سؤال لنائب في البرلمان بشأن التوتر العسكري الحالي مع الصين، إن الوضع هو "الأخطر" منذ أكثر من 40 عاما منذ أن انضم إلى الجيش.

وأضاف أمام لجنة برلمانية تُراجع إنفاقا عسكريا خاصا بقيمة 240 مليار دولار تايواني (8.6 مليار دولار) على أسلحة محلية الصنع تشمل صواريخ وسفنا حربية بالنسبة لي كرجل عسكري، هناك حاجة إلى تحرك عاجل.

وتقول الصين إنها "يمكن أن تستعيد تايوان بالقوة إذا لزم الأمر".