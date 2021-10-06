الفريق سعد الدين الشاذلى.. مؤسس سلاح المظلات (انفوجراف)

يحل علينا ذكرى وفاة سعد الدين الشاذلي (1 أبريل 1922 - 10 فبراير 2011) الذى رحل عن عالمنا وفى ذكراه نستعرض قصة الصورة التى جمعت بين قائد الجيش في حرب أكتوبر وبين ابنته شهدان.



لم ينجب الجنرال سوى 3 بنات، لكنه أخذ على عاتقه تعليمهن بشكل جيد فكانت ابنته الكبرى هى أول فتاة تهبط بالباراشوت فى مصر وتم تخليد تلك الذكرى بصورة جمعت بين الفتاة وأبيها.



تعود القصة إلى عام 1971 عندما استعدت مصر لمواجهة العدو الصهيوني حيث وقفت عدد من الفتيات تم تدريبهن للهبوط بالباراشوت لمكافحة أعداء الوطن، وكانت شهدان تقف فى المقدمة حاملة على ظهرها حقيبة خاصة بفرقة المظلات التابعة للجيش المصري.

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