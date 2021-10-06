تقارير دولية: تراجع الأسهم الأمريكية وتذبذب نظيرتها العالمية خلال أسبوع

أنهت الأسهم الأمريكية تداولات هذا الأسبوع على انخفاض حيث أدت مخاوف التضخم إلى إثارة القلق بين المستثمرين خلال معظم أيام الأسبوع وفقا لتقارير دولية.

وأنهت المؤشرات الرئيسية تداولات الأسبوع على انخفاض، على الرغم من الانتعاش الطفيف الذي شهدته المؤشرات يوم الجمعة.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 2.21%، حيث يتداول المؤشر حاليًا دون أعلى مستوياته القياسية بنسبة 3.97%، والتي كان قد سجلها في 2 سبتمبر.

وأنهى مؤشر ناسداك المركب للأسهم التكنولوجية الكبرىNasdaq تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-3.20%)، متراجعاً عن أداء المؤشرات الرئيسية الأخرى، حيث تركزت الخسائر في قطاع التكنولوجيا وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-1.36%)، على الرغم من تسجيله أفضل بداية في شهر أكتوبر مقارنة بأي عام سابق منذ عام 2003 (+1.43% في 1 أكتوبر 2021 مقابل +2.09% في 1 أكتوبر 2003)، حيث ارتفعت أسهم شركة الأدوية الأمريكية متعددة الجنسيات "ميرك" بنسبة 8.37% يوم الجمعة بعدما أصدرت الشركة المصنعة للدواء بيانات إيجابية تخص عقارها التجريبي لعلاج كوفيد-19 والذي يقلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بمقدار النصف تقريبا.

ومن المثير للاهتمام أن حركة التداول على الأسهم قد ارتفعت بشكل كبير قرب نهاية الأسبوع، حيث بلغ حجم التداول 102.5 ألف سهم يوم الجمعة مقارنة بمتوسط حجم تداول بلغ 13.5 ألف سهم في جلسات التداول الخمس السابقة.

وارتفع مستوى التقلبات طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق هذا الأسبوع بقيمة (+3.40 نقطة)، بعدما شهد المؤشر قفزات كبيرة يوميًا طوال هذا الأسبوع. وسجل المؤشر مستوى 21.15 نقطة مقارنة بمتوسطه منذ بداية العام والذي يبلغ 19.79 نقطة. تتبع مؤشر STOXX 600 اتجاه نظرائه في الولايات المتحدة، حيث انخفض بنسبة (-2.24%)، مسجلًا بذلك خسائر متتالية بسبب التوترات الناجمة عن توقعات التضخم.