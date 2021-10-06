الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

في ذكرى نصر أكتوبر.. تعرف على قصة فيلم «السرب»

فيلم السرب
فيلم السرب

بدأ المخرج أحمد نادر جلال، في التحضير لاستكمال تصوير باقي مشاهد فيلم "السرب"، والذي يعد أحد الاعمال السينمائية المقبلة التي تظهر ملامح من قوة الجيش المصري ودفاعه عن الأراضي المصرية وشعبها .

ويعقد نادر جلال العديد من الجلسات التحضيرية برفقة صناع العمل من أجل اختيار الأماكن والتوقيت المناسب لاستكمال باقي تصوير العمل الذي سيتم عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة .

العمل يتناول قصة الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وذلك عقب ذبح 21 مصريًا في ليبيا وتصويرهم خلال ذلك وعرضها للعامة لمشاهدة ذلك، ليكون الرد قاسي وقوي من قبل قواتنا المسلحة المصرية، حيث قامت بتدمير كافة الأهداف الخاصة بالتنظيم الإرهابي وعودة نسور الجو المصري بشكل كامل دون أي خسارة تذكر .

ويعد العمل هو آخر الأعمال الوطنية التي سيتم عرضها قريبًا وقد تم تصوير جزء كبير منه، على أن يكون بداية لأعمال أخرى على نفس النهج تظهر بطولات جيشنا المصري خلال فترات عديدة، وجاري اختيار أكثر من سيناريو سيتم تقديمهم خلال الفترة القليلة المقبلة .

العمل من المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بعدما ينتهي المخرج من تصويره وأعمال مونتاجه بشكل كامل، وخاصة وأن العمل يحتوي على العديد من مشاهد الأكشن المعتمدة على أحدث تقنيات الجرافيك في العالم.

يشارك في بطولة الفيلم النجم أحمد السقا وآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم وشريف منير وقصي خولي ودياب ومنى زكي وهند صبري وعدد كبير من نجوم الشرف والفيلم من كتابة عمر عبد الحليم ومن إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وطُرح منذ فترة التيزر الرسمي لفيلم "السرب"، وظهر فيه عدد من النجوم الكبار منهم قصي خولي ومجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، وحقق الإعلان الرسمي للعمل نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

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