الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يجتمع بأعضاء هيئة تدريس كلية الطب «صور»

اجتماع هيئه اعضاء
اجتماع هيئه اعضاء التدريس

اجتمع  د. معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الأربعاء مع الدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب جامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة سوزي فايز، مدير البرنامج وأعضاء هيئة التدريس بالكلية للتحضير لبدء العام الدراسي الجديد.

وافتتح الخولي الاجتماع بالترحيب بأعضاء هيئة التدريس المنضمين إلى أسرة الجامعة ، واستعرض خلال الاجتماع الإمكانات الكبيرة التي يتيحها النظام التعليمي للجامعة من بنية أساسية ومعامل بحثية وعلمية وتعليمية ونظام التعليم والتعلم ( LMS ) .

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اجتماع هيئه اعضاء التدريس 

وتعتبر كلية طب جامعة المنصورة الجديدة إحدى كليات الجيل الجديد التي تقدم تعليما تفاعليا متطورا، يعتمد على استخدام أحدث التقنيات في التعليم الطبي التكاملي القائم على دراسة المشكلات الطبية والتعرض المبكر للتدريب الإكلينيكي من السنوات الأولى للدراسة.

كما تتميز العملية التعليمية في الكلية بوجود بنية تحتية متطورة من مدرجات وقاعات للدرس مجهزة بتقنيات تكنولوجية حديثة، كما تتميز أيضا بوجود معامل مجهزة بأحدث الأجهزة المعملية وأجهزة المحاكاة في كافة التخصصات الطبية.

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اجتماع هيئه اعضاء التدريس 

وتحرص الكلية على أن يكون أبناؤها الأطباء على مستوى تدريب عالمي بوجود مستشفى متطور لتدريب الطلاب للخروج لسوق العمل وخدمة المجتمع المحيط بهم.

كما تحرص الكلية على متابعة الطلاب أكاديميا باستخدام المنصات التعليمية المتطورة التي تمكن الطالب من معرفة مستوى تقدمه الدراسي وتحسين نقاط الضعف وتطوير المهارات الشخصية والأكاديمية.

وتعقد الكلية اتفاقيات محلية ودولية تضمن اكتساب الطلاب مهارات تؤهلهم للتميز في المجال الطبي في مصر وخارجها، وتولى الكلية اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وتدريب الطلاب على أدواته لتكون إحدى قاطرات التقدم العلمي في مصر والمنطقة.

جامعة المنصورة كلية الطب معوض الخولي عميد الكلية هاله المرصفاوي

رئيس التحرير

وائل لطفى

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