الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل انعقاد الجمعية العمومية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

المهندس جابر الدسوقي
المهندس جابر الدسوقي والمهندس محمد عبدالحكم

انعقدت اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وذلك لمناقشة واعتماد بنود ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وشارك في أعمال الجمعية المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس محمد عبدالحكم رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وناديه قطرى العضو المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويل بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع .


واستعرض المهندس محمد عبدالحكم أبرز الأعمال التي تم تنفيذها خلال العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وهى كما يلى :
1-المجال الفنى :
قامت بتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ نحو ٤٢١.٤٠٩ مليون جنيه ، كما حققت الشركة إيرادات بنحو ١١١٨٩.٥٨٩ مليون جنيه مقابل مصروفات بنحو ١٠٩٨٥.٩٣٩ مليون جنيه ليبلغ الفائض المحقق ٢٠٣.٦٥٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .
2-  المجال التجارى : 
تطوير مراكز تهيئة العدادات بالشركة لتصل طاقته الإنتاجية الى ٣٢٠٠ عداد يوميا مما ساهم فى القضاء على قوائم انتظار العدادات بفروع قطاعات التوزيع ، وإضافة ١٤ مراكز شحن جديدة للعدادات مسبقة الشحن، بالإضافة الى مراكز الشحن السابقة كما تم البدء بتفعيل منظومة الكروت المدعمة بخاصية NFC كوسيلة شحن سريعة وميسرة بإستخدام الموبيل لشحن العدادات مسبقة الدفع وايضا تحصيل فواتير المشتركين من خلال شركات التحصيل الالكترونى .

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيجل توبينج، استقبل صباح اليوم  بطل العمل المناخي البريطاني رفيع المستوى، أثناء زيارته الأولى إلى مصر، بشأن تعزيز التعاون المشترك في قضايا تغير المناخ، تمهيدًا لاستضافة بريطانيا لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP26”.

واستعرض “شاكر” الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشار إلى الخطوات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع  بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين  فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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