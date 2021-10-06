وزير البترول يقرر تعيين أحمد أسعد رئيسًا لشركة البتروكيماويات

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف الكيميائي أحمد محمد كامل محمد أسعد، رئيسًا لمجلس إدارة شركة البتروكيماويات المصرية.

كان وزير البترول أصدر الإثنين الماضي حركة تكليفات وتنقلات جديدة للشئون المالية بقطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة، وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت والتى سوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانونية.

وشملت الحركة السابقة الأسماء الآتية:

- المحاسب رشا عبدالفتاح السيد رمضان – نائبًا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور».

- المحاسب إمام جمعة سيد محمد - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة النصر للبترول اعتبارًا من 5 نوفمبر 2021.

- المحاسب محمد علي محمد علي عاصي - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «إنريك».

- المحاسب بوسي أحمد محمد راغب - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة عجيبة للبترول۔

- المحاسب محمد محمود علي أبوالعلا الزيات - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو».

- المحاسب عمرو حسنى متولى عمر - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة الوسطانى للبترول.

- المحاسب نامق أحمد محمد حسن - مساعدًا لنائب رئيس الشركة للمراقبة المالية بالشئون المالية والتجارية بشركة جنوب الوادى القابضة للبترول.

- المحاسب سهام طلعت محمود بدوى - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك».

- المحاسب محمد يوسف أحمد القرنفلي - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول «بتروسبورت».

- المحاسب محمد أحمد أمين عدايل - مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول.

- المحاسب شريف محمد عبداللطيف يوسف النحاس - مديرًا عامًا للشئون المالية بشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

- المحاسب سعيد حسن محمد عطية - مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة السويس لتصنيع البترول اعتبارًا من 9 أبريل 2022.

- المحاسب عبدالسلام محمد عبداللطيف قنديل - مديرًا عامًا للمراقبة المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة البتروكيماويات المصرية.

- المحاسب تامر السيد جودة أحمد الشرقاوي - مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية بالشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر «I.D.M».

- المحاسب عبدالسلام أمير عبدالسلام محمد - مديرًا عامًا للشئون المالية بالشركة المصرية للخدمات البترولية «إبسكو».

- المحاسب محمد إبراهيم سلامة السيد - مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة شمال سيناء.