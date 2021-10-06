الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المصريون فتحوا أبواب الجحيم».. قائد بالجيش الإسرائيلى يروى لحظات «هجوم النصر»

حصن بودابست بالجيش
حصن بودابست بالجيش الإسرائيلي

قال قائد حصن بودابست بالجيش الإسرائيلي، موتى اشكينازي، إنه في ظهر يوم السادس من أكتوبر لعام 1973، في تمام الساعة 1:40، تلقى اتصالًا من القيادة الإسرائيلية، يأمره بالخروج فورا من الحصن، دون إبداء أسباب.


وأضاف خلال الفيلم الوثائقي "وثائق النصر"، الذي يذاع على قناة "cbc": "فورا وبعد الضربة الجوية الأولى، بدأ جحيم من الضرب، صعب جدا وصف ما يعني 30 قذيفة في الدقيقة الواحدة، ازداد القتلى، والجرحى لا يوجد وقت لإسعافهم".


وقال: "فتحنا النيران بدون تمييز، لا نعرف أين العدو، وفي الوقت نفسه فُتح علينا جحيم من النيران".

يذكر أن حصن بودابست، يقع بالقرب من منطقة بورفؤاد، وكان منطقة حصينة بشكل طبيعي حيث تحيط به المياه من كافة الجهات، سيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي في أعقاب حرب 1967، وتمكنت قوات الكواماندوز المصرية من عزل الموقع من ناحية الشرق وتركت ممراً للدخول منه، وتمكنت من تدمير قوة الدعم بالكامل.

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وائل لطفى

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