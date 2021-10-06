«الحرب الساعة 6».. وزير إسرائيلى سابق: تصريحات جولدا مائير صدمتنا

قال فيكتور شيم توف، وزير الصحة الإسرائيلى فى الفترة ما بين 1970 إلى 1977، إن كل كلمة قالتها رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير في تلك الفترة، زادت من الصدمة بعد الهجوم المصرى فى حرب السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أنه هو وباقى الشعب استمع على مدار 4 أيام لحديثها، وما زادهم إلا تخبطًا.

وأضاف خلال الفيلم الوثائقى "وثائق النصر"، الذى يذاع على قناة "cbc": "أجرينا اجتماعات لاتخاذ قرار بشأن استدعاء الاحتياط أو عدم استدعائه، وكانت هناك تحذيرات من هجوم مصرى محتمل على قواتنا فى سيناء، وفى النهاية قالت جولدا إن القرار الأخير الذى توصلنا إليه فى ساعات الصباح، إن الحرب ستقوم الساعة السادسة مساء".

وقال: "لم يحرك أحد ساكنًا فى الغرفة، وزراء الحكومة كل منهم في غرفة زجاجية مغلقة مع نفسه، وهو يسمع أن بعد ست ساعات ستندلع الحرب، ليست لدينا 47 ساعة لا يمكن استدعاء الاحتياط بشكل فوري، جزء بسيط تم استدعاؤه، وفقط دخان سجائر جولدا هو الذي كان يتحرك داخل الغرفة".