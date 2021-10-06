وثائق النصر.. مراسل حربى إسرائيلى يروى لحظات الرعب أمام الجيش المصرى

روى إيتان هابر، مراسل حربى إسرائيلى، كان بين قوات الجيش الإسرائيلى فى حرب أكتوبر 1973، لحظات الرعب التى سيطرت عليهم فى الجبهة أثناء قتال الجيش المصرى فى الحرب، بعد الهجوم الخاطف الذى شنته القوات المصرية لاستعادة سيناء.

وقال خلال الفيلم الوثائقى "وثائق النصر"، الذى يذاع على قناة "cbc": "إنه أثناء الهجوم المصرى، واقتحام خطوطهم الدفاعية، وقف بجوار سيارة قائده على قمة الجبل، وكانت كل موجات الراديو حينها تذيع صوت موظف بأحد البنوك فى القدس، كان قد تم إرساله إلى الجبهة للقتال، وهو يستنجد بقيادة إسرائيل قائلا: "أنقذونى.. أريد أن أعيش".

وأضاف: "فى تلك الأثناء، يمكنك سماع الضباط أولئك القادة المحترمين يقولون، نحن فى الطريق إليكم، ولكنهم كانوا يكذبون، لم يكن شيئًا من هذا يحدث".