الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وثائق النصر.. مراسل حربى إسرائيلى يروى لحظات الرعب أمام الجيش المصرى

روى إيتان هابر، مراسل
روى إيتان هابر، مراسل حربى إسرائيلى

روى إيتان هابر، مراسل حربى إسرائيلى، كان بين قوات الجيش الإسرائيلى فى حرب أكتوبر 1973، لحظات الرعب التى سيطرت عليهم فى الجبهة أثناء قتال الجيش المصرى فى الحرب، بعد الهجوم الخاطف الذى شنته القوات المصرية لاستعادة سيناء.

وقال خلال الفيلم الوثائقى "وثائق النصر"، الذى يذاع على قناة "cbc": "إنه أثناء الهجوم المصرى، واقتحام خطوطهم الدفاعية، وقف بجوار سيارة قائده على قمة الجبل، وكانت كل موجات الراديو حينها تذيع صوت موظف بأحد البنوك فى القدس، كان قد تم إرساله إلى الجبهة للقتال، وهو يستنجد بقيادة إسرائيل قائلا: "أنقذونى.. أريد أن أعيش".

وأضاف: "فى تلك الأثناء، يمكنك سماع الضباط أولئك القادة المحترمين يقولون، نحن فى الطريق إليكم، ولكنهم كانوا يكذبون، لم يكن شيئًا من هذا يحدث".

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

«الإفتاء»: أول أيام شهر ربيع الأول الجمعة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد طرد إثيوبيا 7 مسئولين أمميين

«التعليم» تحدد طريقة التعامل مع المصاب بكورونا فى المدرسة

رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرقم السري

البوابة الحكومية للتنسيق.. موقع تحويل كليات الأزهر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر